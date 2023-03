Plzeňským šimpanzům to už klape, Siri je konečně king

„Skvělá zpráva,“ hlásí ošetřovatel Tomáš Krbeček. „Tlupa je teď spojená, funguje úplně v pohodě, žádné koalice se netvoří. Nějaké konflikty občas nastanou, ale to je normální, kdyby k nim nedocházelo, tak je něco v nepořádku,“ dodal.

Siri není žádný mladík, narodil se v roce 1987 v královédvorském safari parku a do Plzně přicestoval v srpnu 2021 z Krakova jako náhrada za svého o šest let mladšího bratra Baska.

Ten si ovšem dokázal u kvarteta zdejších samic – dominantní Marie, sester Zizwy a Zedonji a outsidera Brigitty – zjednat respekt, se Zedonjou dokonce zplodil dnes tříletou dceru Cailu. Jenže Bask v květnu 2021 uhynul a Siri ho zpočátku nahradit nedokázal.

„Je spíše měkčí, bojácnější, hodný. A holky to prostě vědí, vycítí slabost,“ charakterizovala jej před rokem zooložka Lenka Václavová.

Na krmení musí dámy počkat

To bylo v době, kdy byla skupina rozdělená na dvě frakce. Ve společném výběhu byl Siri s Brigitt a Zedonja s malou Cailou, zbývající dvě samice musely být oddělené v zázemí pavilonu. A ošetřovatelé pracovali na tom, aby Sirimu dodali kuráže. „To je zdánlivě triviální věc, tedy na papíře,“ řekl Krbeček.

„Upřednostňovali jsme ho před samicemi. Musely sedět a trpělivě čekat, než dostane svoji krmnou dávku Siri,“ uvedl.

„Chvíli to trvalo, ale vytrvali jsme. A Siri získal sebevědomí zpět, postupně se začal projevovat jako opravdový samec. Houká, bouchá, mlátí do šubrů (přepouštěcí dvířka mezi výběhy – pozn. red.). Samice to zpočátku moc nebralo, byly laxní, nic si z toho nedělaly. Ale čím byl Siri agresivnější, ustupovaly víc do pozadí. A my jsme věděli, že si vydobyl svou pozici,“ vylíčil několikaměsíční martyrium Krbeček.

Tlupu se podařilo spojit v prosinci. „Nakonec to nebyla tak dlouhá doba, výjimečné nejsou ani dva tři roky. My jsme sice byli zvyklí na hladší průběhy, jenže to jsme ke skupině připojovali samice. Teď samce, což je vlastně proti přírodě,“ upozornil ošetřovatel.

Kompletní partu je zatím možné vidět ve vnitřní ubikaci. „Do venkovního výběhu se přemístí během jara, až to dovolí počasí,“ dodal mluvčí zoo Martin Vobruba.

Teď by to chtělo ještě jeden bonus: mládě. O to víc, že v Plzni chovají extrémně vzácný poddruh šimpanzů. Zabřeznout může jen Brigitt a Siri se zatím k ničemu nemá. „Naděje tady určitě je. Ale chce to čas, Siri si musí zvyknout, že funguje s novou tlupou,“ uzavřel Krbeček.