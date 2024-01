Plzeň chce odbahnit část oblíbeného rybníka Bolevák. A tak paradoxně čeká, až nateče

„Sací bagr bude čerpat vodu s bahnem, to se přemístí do velkých vaků, převeze a vymodeluje se z něj nový břeh na západní straně Malého Boleveckého rybníka. Vznikne tam kout pro veřejnost, ornitologická pozorovatelna,“ uvedl Gregar.

„Měli bychom se vejít do pěti milionů,“ uvedl Gregar. „Musí se připravit projekt, získat příslušné povolení, otázkou je dotační spolufinancování,“ podotkl. „Vlastní práce snad proběhnou příští či přespříští rok,“ odhadl Gregar. Podmínkou je, aby kvůli ponoru sacího bagru byl Velký, a tedy i s ním propojený Malý Bolevecký rybník naplněný.

Bolevák měl kvůli suchu minulých let a minimálnímu přítoku hluboko podstav, v září 2022 mu chybělo 128 centimetrů. Pak se rozběhl unikátní projekt, který do rybníka přečerpává přečištěnou vodu z řeky Berounky.

Kvůli rozvodněné Berounce sice čerpadla od Vánoc stojí, pomohly ale deště. A to hlavně rybníkům v horní části bolevecké soustavy. Plný je Šídlovský i Třemošenský rybník.

Většina kaskády už odbahněním prošla. „Sací bagr se nikde nevyužil,“ připomněl Gregar. Naposledy, v roce 2017, se zbavil sedimentů Senečák. Velký Bolevecký rybník nic podobného nečeká. „Stálo by to neskutečné peníze a ani to nepotřebuje,“ poznamenal Gregar.