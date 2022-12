Plán pro gigafactory: Voda půjde ze Mže, Úhlavy nebo vrtů

Obří továrna bude potřebovat více užitkové vody než pitné, konkrétně asi 150 litrů za vteřinu. „Budou ji brát ze Mže, a to z prostoru mezi Hracholuskami a Plzní,“ upřesnil Tolar. Gigafactory bude následně vypouštět přečištěnou vodu z výroby, do Radbuzy tak půjde asi 120 litrů za vteřinu. „U pitné vody přichází v úvahu Lhota, která je napojená na městskou vodárnu využívající jako zdroj Úhlavu,“ doplnil náměstek. V tomto případě by bylo nutných maximálně 50 litrů za vteřinu.