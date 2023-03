Pekarová Adamová: Začíná období s aktivním prezidentem

Od středeční půlnoci je Česká republika formálně bez prezidenta, a to až do čtvrtečních 14 hodin, kdy proběhne inaugurace Petra Pavla. Prezidentské pravomoci tak přecházejí na předsedu vlády a předsedkyni Poslanecké sněmovny. „Nijak speciálně jsem se nepřipravovala. Nepředpokládám, že by jakákoliv z těch pravomocí byla potřeba využít,“ řekla Novinkám Markéta Pekarová Adamová.