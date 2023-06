Pavel se v létě přestěhuje do Lumbeho vily na Hradě

„Je to záležitostí několika posledních týdnů. Ve vilce v zahradách se vyžadovaly úpravy, které chtějí čas. V létě se tam ale částečně přestěhujeme a budeme tam v době pracovního týdne, abychom nemuseli jezdit sem a tam,“ oznámil.

O využití Lumbeho vily Pavel mluvil již po svém březnovém nástupu do funkce. Už dříve ale oznámil, že na víkendy by rád jezdil do svého domova v Černoučku na Litoměřicku.