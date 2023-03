Lumbeho vila působí depresivně, Zemanová asi měla jiný vkus, řekl Pavel

„Bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus, takže to prostředí působí trochu depresivně. Takže bychom ho rádi trochu osvětlili. A pokud se nám to podaří, tak tam budeme rádi přes týden bydlet,“ uvedl v rozhovoru pro ČTK během návštěvy Bratislavy.

Vila je podle něj v krásném prostředí. „Ale ze všech pohledů by to asi bylo optimální. Je to krásné prostředí, je to v blízkosti Hradu, takže dostupnost do práce je velice rychlá. A zároveň to splňuje všechna kritéria z hlediska bezpečnosti,“ uvedl.