Pavel se přesune na Hrad až pár týdnů po inauguraci

Budoucí kancléřka zdůvodnila pozdější přesun nutností připravit kanceláře na Hradě. Zástupci týmu Pavla již dříve řekli, že hradní prostory nechají zkontrolovat kvůli odposlechům. Snahou je vše nachystat do konce března.

Plánuje připravit organizační změnu hradní kanceláře, která by vyhovovala celému pětiletému funkčnímu období Pavla. Její podobu chce oznámit během dubna, platit začne od května. Stávající počet zaměstnanců kanceláře by se navyšovat neměl.

Pavlův tým již avizoval, že bude chtít v hradní kanceláři zaměstnat i člověka na komunikaci s mladými lidmi. „Nehledáme influencera. Hledáme někoho, kdo dokáže překládat řeč politiků do řeči mladých lidí,“ poznamenala Vohralíková.

Je podle ní nutné, aby se do správy věcí veřejných zapojila i mladá generace, a je proto potřeba ji oslovit a ukázat jí, že práce úředníka není podřadná.

„Já se na to pak podívám, a když tam zůstanou nějaká bílá místa, tak je budu určitě doplňovat,“ podotkla.

Slavnostní slib Pavel složí na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu, která začne ve 14:00, do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Po slavnostním aktu, jehož zakončení doprovodí i dělostřelecké salvy, Pavel přednese projev.

Ceremoniál by měl trvat podle dřívějších informací asi 50 minut. Následovat bude ve Španělském sále slavnostní číše vína pro asi 2500 účastníků.

První dáma následně odejde do Španělského sálu, prezident přejde k Matyášově bráně, kde na něj bude čekat náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Chceme tím vyjádřit, že pan prezident je zároveň vrchní velitel ozbrojených sil,“ poznamenala budoucí kancléřka.

Ve Španělském sále se opět připojí ke své ženě a pozdraví účastníky číše vína. Následovat bude vystoupení bývalých členů skupiny Spirituál kvintet. Zahrát by měli několik písní.

Kytarista Jiří Holoubek tento týden řekl, že v plánu mají písně, které se zapsaly do povědomí lidí v roce 1989, jako jsou Za svou pravdou stát, Jednou budem dál a Až se k nám právo vrátí.

Pavel poté přejde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje Česká filharmonie za řízení dirigenta Jakuba Hrůši Te Deum od Antonína Dvořáka.

Pořadatelé nepředpokládají, že se do svatovítského chrámu vydají všichni hosté pozvaní do Španělského sálu. V 17:45 proto dostanou možnost se do katedrály dostat i lidé čekající na třetím hradním nádvoří. Ti, stejně jako veřejnost na Hradčanském náměstí, budou mít možnost celou slavnost sledovat na velkoplošných obrazovkách.