Ostuda České pošty: Zásilky chodí i déle než týden

„Mám klienta na jižní Moravě, kterému zpracovávám měsíčně daňové přiznání k DPH vždy do 25. dne následujícího měsíce. Podklady, které nemůže naskenovat a poslat e-mailem třeba i kvůli špatné čitelnosti, mi posílá poštou do 15. dne v měsíci. Pošta si nechává zaplatit zrychlené dodání do druhého pracovního dne v režimu D+1. Ještě nikdy ale v termínu nedoručila,“ sdělila Právu účetní Jaroslava z pražské Zbraslavi.