Pošty zachraňují středoškoláci a babičky

Podle něj se na místo doručovatelky hlásili i další místní jako třeba matka malého dítěte, která by rozvážela poštu ráno s kočárkem, anebo důchodci. „Pošta jim však nabídla místa v centru Českých Budějovicích. Zřejmě doručovatelky scházejí opravdu všude,“ dohadoval se starosta.

Brigádníkům v Boršově i v Křemži pomáhají i členové rodiny. Právu to řekla žena, která v pondělí řešila roznášku se svou sedmnáctiletou vnučkou v Boršově nad Vltavou. Vyrazily do ulice Pod Skálou, k obecnímu úřadu a dále do několika ulic po pravé straně za obecním úřadem.