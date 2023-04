Oslavy osvobození začínají. Bez Rusů

Plzeň si připomene osvobození americkou armádou na tradičních Slavnostech svobody, a to od pátku 5. do pondělí 8. května. Ale poprvé bez účasti válečných veteránů z USA a Belgie. „Někteří nás opustili, některým to neumožnil zdravotní stav,“ sdělil primátor Roman Zarzycký (ANO). Oficiální pozvání putovalo na posledních šest adres, bohužel ani z jedné nepřišla pozitivní opověď. Do Plzně však dorazí rodinní příslušníci válečných hrdinů včetně George Pattona Waterse, vnuka legendárního generála.