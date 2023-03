Hrdina, inspirativní člověk, vzpomínají na Bočka politici a armáda

„Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji,“ uvedl na twitterovém účtu premiér Petr Fiala (ODS).

„Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě hluboce zasáhla. Nebyl to jen hrdina československého letectva Druhé světové války a inspirace pro naše vojenské piloty. Byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk,“ řekl generál Karel Řehka.