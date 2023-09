Opozice chystá dlouhou debatu k balíčku, vytáhne i školkovné

Podobně se vyjádřily i ostatní vládní partaje. Nicméně třeba poslanec STAN Jan Kuchař minulý týden na rozpočtovém výboru zaskočil kolegy informací, že navrhne přeřadit balené neslazené vody do nižší sazby DPH. „Jako pozměňovací návrh to předloženo nebylo a podporu našeho klubu by to stejně nemělo,“ řekla v pondělí Právu mluvčí hnutí Sára Beránková.