On si začal. Poslanci ve Sněmovně jako ve školce

„Někdo z vládních poslanců na mě pokřikuje. Mě by zajímalo, kdo to byl, abych mohl říct i na mikrofon, kdo tu veřejně prosazuje okrádání důchodců. Tak kdo je ten statečnej?“ vykřikl najednou u řečnického pultíku Okamura. Ten zrovna na plénu přes hodinu mluvil o tom, jak chce zabránit omezení mimořádné valorizace důchodů.

„Najednou je tu ticho, mlčí. Tak si to nechte pro sebe, hrdino. Kecy v kleci,“ tepal neznámého vládního poslance, který na něj údajně pokřikoval.

Následně se ale zákonodárci dostali do slovní přestřelky. „Já vás žádám, měl jste napomenout toho, kdo na mě pokřikoval jako první. Řiďte řádně schůzi. Jeho jste nenapomenul a teď napomínáte mě, kdo se brání?“ kroutil hlavou Okamura.

„Já jsem žádné sprosté výkřiky neslyšel. Možná máte slyšiny,“ zaútočil Skopeček. „Žádné slyšení nemám. A nebuďte na mě ještě drzej, laskavě. To už přeháníte,“ hádal se s ním Okamura.

„Přeháníte to vy, vraťte se k tématu, přestaňte pokřikovat na ostatní poslance,“ vyzval ho ještě místopředseda Sněmovny. Podle Okamury na něj pokřikoval mužský hlas z vládních lavic. „Ať nepokřikují oni na mě. Neškolte mě tady, poslanec má mluvit na mikrofon a vy řiďte Sněmovnu v souladu s jednacím řádem,“ dodal ještě směrem ke Skopečkovi.

Poslanci v úterý na mimořádné schůzi Sněmovny řeší omezení mimořádné červnové valorizace důchodů. Podle opozice je ale vládní novela protiústavní, a to kvůli projednávání ve stavu legislativní nouze nebo kvůli retroaktivitě. Zástupci ANO a SPD avizovali „obstrukční peklo“, které by mělo trvat minimálně do pátku 3. března.