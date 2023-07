Ombudsman v každé nemocnici, plánuje ministerstvo

Významně by to mohlo pomoci třeba rodičům, kteří nedostanou svolení zůstat v nemocnici s dítětem, nebo při sporech o vydání zdravotní dokumentace. Ombudsmana budou muset mít i další zařízení, nejen státní.

„Počítáme, že to bude promítnuto i do změny zákona o zdravotních službách, která během léta zamíří do Sněmovny. Tam máme přímo, že každý poskytovatel by měl mít osobu pověřenou vyřizováním stížností,“ řekl Právu náměstek Josef Pavlovic. Týkat by se to mělo zařízení poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči.