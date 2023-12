Okamura nemůže skousnout Pitomia, spor žene k Ústavnímu soudu

Reflex poprvé použil výraz Pitomio v roce 2012. V říjnu téhož roku se podnikatel Okamura stal poslancem za Úsvit přímé demokracie. Nyní je poslancem a předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie. „Byla a je to ale nadsázka. Poněkud drsná, ale nadsázka. Poukazuje právě na to, co konstatoval i Nejvyšší soud. Že některá slova, věty a názory tohoto politika jsou hloupé. Předpokládám, že totéž si on myslí o nás. Jenže na rozdíl od něj my to sneseme,“ napsal loni v říjnu v úvodníku Reflexu tehdejší šéfredaktor časopisu Viliam Buchert.