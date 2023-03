Od soboty nepojedou přes měsíc tramvaje z Podolí do Modřan

„V první etapě, která potrvá do úterý 9. května do zhruba půlnoci, nebudou tramvaje jezdit mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany. Ve druhé a poslední etapě od půlnoci z úterý 9. na středu 10. května do pondělí 15. května do zhruba půlnoci bude výluka tramvají zkrácena na úsek Nádraží Braník – Sídliště Modřany,“ informoval pražský dopravní podnik.