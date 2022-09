V Praze začala stavba nového mostu přes Vltavu

V Praze v úterý odstartovala stavba nového přemostění Vltavy. Dvorecký most spojí Prahu 4 a 5 v oblasti Dvorců a Zlíchova. Most bude primárně určen pro MHD, pro chodce a cyklisty a rovněž pro vozidla složek integrovaného záchranného systému. Hotov by měl být na přelomu let 2024 a 2025.

Foto: Praha.eu Vizualizace Dvoreckého mostu