Obyvatelé Hrčavy opakovaně volí nové zastupitele, původní výsledky voleb zrušil soud

Důvodem bylo, že minimálně u čtyř voličů prokázal, že se do obce s necelými 250 obyvateli přistěhovali účelově krátce před volbami. Na Hrčavě nežili, nežijí a dlouhodobě se zdržují jinde. Všichni navíc měli trvalé bydliště v objektech patřících starostovi Sikorovi. Ten měl problémové osoby pro opakované volby ze seznamu voličů vyškrtnout. „Soud o tom rozhodl, tak to tam bylo vlastně vyjmenováno, takže my jsme se podřídili tomu, jak to mělo být,“ sdělil Sikora a dodal, že ze seznamu voličů byli vyjmuti pouze ti čtyři lidé, u kterých soud rozhodl, že na podzim volili neoprávněně.

Do volební místnosti, která je umístěna v přízemí obecního úřadu, chodí obyvatelé Hrčavy už od 7 hodin. Volit mohou až do 22. hodiny. „Myslím, že kdo má normální hlavu a normální rozum, tak pochopí, jak to je,“ řekl starší muž, který dorazil volit s manželkou. Ta poznamenala, že by bylo dobré, aby se do obecního zastupitelstva dostali obě kandidující uskupení. „Pak se hodně věcí vyjasní,“ připojila. Na dotaz, zda jí nevadí, že jde opět volit odvětila s úsměvem: „Mě to nevadí, aspoň se projdu.“