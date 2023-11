Občanku bude možné mít od ledna v mobilu, schválili poslanci

Lidé se budou moci od ledna prokazovat u úřadů digitálním občanským průkazem v mobilu. Od léta by doklad měla uznávat i policie. Umožní to novela, kterou ve středu v závěrečném čtení schválili poslanci. Norma nyní zamíří do Senátu.

Foto: Milan Malíček, Právo Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš