Nedostatek léků pocítila i rodina ministra Válka, museli pro ně do ciziny

„Problém je celoevropský, je ve všech zemích,“ řekl Válek. Zmínil, že i další ministři zdravotnictví si na jejich setkání ve Stockholmu stěžovali na nedostatek léků: „Ministryně zdravotnictví Švýcarska se vysloveně zhroutila, to byl jeden z nejemotivnějších projevů, které jsem za tři předsednictví, francouzské, naše a teď to švédské zažil. Informovala nás, že ve Švýcarsku chybí asi tisíc druhů léků. Švýcarsko je největší výrobce léků, sídlí tam dvě největší farma-firmy, je největší vývozce léků a chybí tam naprosto klíčové léky na epilepsii, opravdu základní léky. Dokonce museli nařídit, že se bude předepisovat u antibiotik menší množství, že se sníží dávkování.“

Na Islandu je podle něj situace o to horší, že jde o ostrov: „Nemají kam (jet). U nás (v kontinentální Evropě) v jedné zemi lék není, v druhé je, tak člověk jel do Polska, do Rakouska, a zase z Rakouska a Polska jezdili k nám, podle toho, co v té zemi bylo. Strašná situace. Já jsem to zažil se svým vnukem. Hrůza.“