Nový ředitel úřadu práce se chce zaměřit na digitalizaci i zneužívání dávek

Krištof přichází do státního úřadu ze společnosti ČEZ Prodej, kde měl do pololetí na starosti marketing. Předtím působil v České spořitelně či Direct Pojišťovně. „Je pravda, já ten úřad neznám, musel jsem se v rámci výběrového řízení učit zákony,“ uvedl nový šéf instituce. Dodal, že se v nejbližších dnech seznámí s agendou a problematikou i pobočkami.

V pátek má poradu s řediteli krajských úřadů práce. V dalších dnech vyrazí do regionů. „Klient je nakonec jenom jeden. Jde do pojišťovny, do banky, za energetikou, ale pořád je to člověk. Čeká dobrou službu, dobré poradenství. V tom smyslu znalost úřadu práce nehraje takovou roli jako to, že mám zkušenosti s transformací organizací, aby dokázaly očekávání klientů naplnit,“ řekl nový ředitel.