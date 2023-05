Nové léky Němcům hned, Čechům až za rok

Pacienti ale stále čekají, na rozdíl od těch z USA, pro které je léčba dostupná už zhruba rok. Do Česka se dostává jen část nových inovativních léků, a to navíc se značným zpožděním proti jiným členským státům Evropské unie.

Potvrzuje to také analýza Evropské federace farmaceutických společností a asociací z loňského července. Od roku 2017 do roku 2020 vstoupilo nově na unijní trh 160 inovativních léků. Zatímco v Německu je k dostání drtivá většina, v Česku pouze 88 z nich.

Evropská komise věří, že nerovnost napraví například zkrácením doby, po kterou má výrobce na lék exkluzivitu. Tu by bylo možné prodloužit, ovšem za podmínky, že bude dodávat lék do všech 27 členských států do dvou let od registrace. Podle výše oslovených je to ale iluzorní, jelikož státy samy rozhodují o tom, za jakou úhradu a cenu u nich bude lék k dostání.