NKÚ: Stát při kontrole hazardu selhává, problém je v digitalizaci

V letech 2017 až 2021 vzrostl objem přijatých sázek o 119 procent na 1,8 bilionu korun. Stát z daní inkasoval 50,5 miliardy, přičemž nárůst výběru daně byl pouze 24 procent. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který kritizoval ministerstvo financí, že provozovatelům her opakovaně porušujícím zákon ani nezrušilo základní povolení a složené kauce v některých případech nepoužilo k úhradě dlužných daní. Ministerstvo připravilo novelu, která by měla nedostatky odstranit.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky