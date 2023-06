Neúspěšný kandidát na prezidenta Diviš chce do Evropského parlamentu

V Evropském parlamentu by chtěl hájit české národní zájmy a být podle svých slov být jakousi spojkou mezi EP a „obyčejnými lidmi“.

Lídrem kandidátky by měl být předseda strany Libor Vondráček, jaké místo by mohlo připadnout Divišovi, by měly určit primárky, které proběhnou na podzim a Diviš jimi plánuje projít.