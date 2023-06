Maxová chce vést kandidátku ČSSD do EP

O první místo na kandidátce do Evropského parlamentu za Sociální demokracii si řekla Radka Maxová. Europoslankyně za soc.dem, která se do EP dostala v roce 2019 za hnutí ANO a po dvou letech změnila dres, to řekla ve videozdravici, kterou zaslala straně na jejich volební sjezd do Plzně.

Foto: Milan Malíček, Právo Na archivním snímku je poslankyně Radka Maxová a Jaroslav Faltýnek