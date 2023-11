Nesplněný slib vlády. Původně měly Líně ustoupit jedině Volkswagenu, teď se hledá jiný investor

„Musíme nejdříve přesvědčit Volkswagen, že Česká republika a Líně jsou ta správná lokalita. Práce tedy začnou až po rozhodnutí, dopředu to nemá smysl. My ten prostor nechceme uvolnit pro jakoukoliv investici, ale pro tuto strategickou investici,“ tvrdil tehdy ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že do podpisu smlouvy se na letišti nekopne.