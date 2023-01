Neskupujte léky, je jich dostatek, vyzval Válek občany

Lidé by se měli chovat racionálně a neměli by se předzásobovat přípravky, kterých pak může být na trhu nedostatek. V pátek to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který se pozastavil nad chováním lidí skupujících dětské sirupy na snižování teploty.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Ilustrační foto