Nemocnice předpokládají, že díky dohodě Fialy s lékaři neomezí péči

Dohoda lékařů s premiérem například podle jihlavské nemocnice, kde původně vypověděla přesčasy asi polovina lékařů, znamená, že od pondělí nenastane žádná změna v péči. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. „Pátek je sanitární den, to se u nás stejně neoperuje. Na pondělí byli naplánováni onkologičtí pacienti, kterých se to (omezení péče) stejně nedotklo, takže by se mělo najet na normální provoz,“ řekla.