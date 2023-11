Nejistota v nemocnicích. Omezí se kvůli přesčasům péče?

Právo oslovilo nemocnice napříč Českem. Některé už provoz přizpůsobily, jinde panuje nervozita. Vedení stále čekají, jak dopadne vyjednávání lékařů s ministry, což jim znesnadňuje další přípravy.

„Domnívám se, že pro pacienty to bude mít minimální dopady, protože většinou bývá v druhé polovině prosince nebo ke konci roku omezený provoz,“ řekl Novinkám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Budeme muset významně omezit neakutní péči Dana Lipovská, Zlín

Zdůraznil, že urgentní příjmy a pohotovosti omezeny nebudou. V tom jsou nemocnice zajedno. S tím, že se v prosinci nic moc nestane, ale lékaři nesouhlasí. Pokud nedojde k dohodě, bude podle nich prosinec nejvíc kritický, ačkoliv se před Vánoci tolik neoperuje. Lidé by s tím měli počítat.

„U oddělení, kde vypověděla přesčasy většina lékařů, budeme schopni zabezpečit především akutní péči a budeme muset významně omezit neakutní péči a specializovanou ambulantní péči,“ popsala Dana Lipovská z krajské nemocnice ve Zlíně.

Válek: Za lékařskou péčí i do ciziny

Přesčasy tam podle informací Práva vypověděla významná část anesteziologů, traumatologů i urologů.

„Výpovědi dala i část lékařů z oddělení gynekologie, chirurgie či kardiologie. Bude to zajímavé, ale my jsme si to tentokrát nevymysleli,“ řekla tamní lékařka Marcela Henčlová.

Podle Henčlové zřejmě dojde u neakutní péče k prodloužení čekací doby v čekárnách a při plánování operací.

Na ovlivnění plánované péče se chystají i ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Přesčasy vypověděla téměř polovina všech lékařů. „Pacienti nejsou na plánované zákroky a vyšetření dle možností pracoviště objednáváni nebo je jejich termín přesouván a v konkrétních případech je s nimi individuálně komunikováno,“ popsal tamní lékař David Doležal. „Primární a pochopitelnou snahou vedení nemocnice i lékařů bude zachovat akutní a onkologickou péči, změny se tedy dotknou péče plánované,“ dodal.

V jihlavské nemocnici se k protestu lékařů připojilo kompletně celé ARO i dětské oddělení. I tady čekají, jak se situace vyvine. „Nechceme lidi objednané na prosinec děsit,“ upozornila mluvčí Monika Zachrlová.

Kolik lékařů přestane sloužit přesčasy FN Motol 245 lékařů FN Bulovka 212 lékařů FN Plzeň 88 lékařů FN Hradec Králové přes 400 lékařů FN Ostrava 225 lékařů Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně 187 lékařů Nemocnice Jihlava 140 lékařů Nemocnice Karlovy Vary 24 lékařů Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje 150 lékařů Krajská zdravotní (nemocnice Ústeckého kraje) 166 lékařů Nemocnice Pardubického kraje 0 lékařů Zdroj: jednotlivé nemocnice, k 3. 11.

Napjaté přípravy

Pacientům objednaným na prosinec doporučuje sledovat nemocniční web, kde by se důležité informace okamžitě zveřejnily. „Samozřejmě že v případě nějakých odkladů a přesunů všechny dotčené pacienty personál obvolá,“ ujistila.

Krizové scénáře mají připravené i ve strakonické nemocnici, pokud by se jednání do konce měsíce neposunula. Řeší se i změny v odměňování. „Nejde jen o operace jako takové, ale i o odložitelnou odbornou poradenskou péči, odborné ambulance, dlouhodobou kontinuitu péče,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Tomáš Fiala. Veškeré lékaře by museli přesunout do akutní péče.

Podobně je tomu ve fakultní nemocnici v Ostravě. „Veřejnost můžeme v každém případě ujistit, že nepřetržitý akutní provoz nemocnice bude fungovat vždy,“ řekla mluvčí Petra Petlachová.

Čekání na centrální dohodu mezi zástupci České lékařské komory, odbory a ministry zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) a práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) přípravy podle manažerů nemocnic komplikuje. Řada nemocnic musí nejpozději za dva týdny vědět, s kým mohou od prosince počítat a naplánovat směny.

Válek: Na platy jde v českých nemocnicích 60 procent příjmů, což je víc než na Západě

Zatímco někde se chystají na omezení plánovaných vyšetření a operací, jinde přemýšlejí nad zavedením směnného 12hodinového provozu. V tomto režimu už funguje Fakultní nemocnice Plzeň. Neočekávají proto, že by se pro pacienty mělo cokoliv od prosince změnit. Obdobný model má v záloze podle lékařů i motolská fakultní nemocnice v Praze.

„Bude to znamenat, že nás tady bude potřeba víc. Jedna skupina lékařů tady bude od rána do sedmi večer, druhá přijde v sedm večer a bude tady do rána. Ti budou sloužit pro urgentní péči, ale přes den pak budou chybět na sálech a ambulancích,“ kritizuje lékař Pavel Kubíček, předseda lékařských odborů v nemocnici. Podnět kvůli porušování zákoníku práce podal i na inspektorát práce, který má situaci prověřit v příštích týdnech.

V prosinci podle Kubíčka nebude mít noční směny už kdo pokrýt. Vedení jedná podle mluvčí Pavlíny Dankové s jednotlivými klinikami, aby se našlo řešení a služby se pokryly.

Od ledna znovu

Prosinec bude pro lékaře klíčový právě kvůli dohodám o přesčasech. Podle lékařské komory přesčasy vypovědělo k 1. prosinci asi 6000 lékařů z přibližně 13 tisíc, kteří je sloužili.

Od ledna je ale může zaměstnavatel zapojit zpátky do služeb. Zákoník práce totiž říká, že vedle základní pracovní doby může vedení nemocnice nařídit zdravotníkům až 150 hodin přesčasové práce za rok. Cokoliv navíc je už na dohodě, což jsou právě ty dohody, které teď lékaři vypověděli. U těch je aktuálně roční strop 832 hodin, což ministři slíbili snížit na polovinu od příštího roku.