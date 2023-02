Nejhorší bylo vytahování obětí, říká záchranář

Jeho kolega Michal Chromý popisoval, co bylo v Turecku nejhorší. „Pohled na sutiny zřícených domů. Vypadá to jinak naživo než v té televizi. A vytahování obětí. To bylo… (hledal slova) Není to pro každého,“ řekl muž, který slouží na hasičské stanici Ostrava-Poruba.