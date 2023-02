Návštěvu Ústeckého kraje zahájil Pavel na Šluknovsku

„Ono na to nebude moc času, ale chceme to téma otevřít, protože to je asi i jeho důvod, proč přijíždí do této lokality,“ uvedl Kolář. Na selhávání politiky soudržnosti v regionu Severozápad upozornil už dřív senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN). Ten řekl, že například obce žádající o dotace na opravy škol musí splnit podmínku, že se bude navyšovat jejich kapacita. „To ovšem třeba pro Šluknovský výběžek neplatí, protože z něj spíš lidé odcházejí,“ podotkl Linhart s tím, že to ale neznamená, že by na dotace obce neměly mít nárok. „Vypadá to potom, že si o dotační prostředky nežádají, oni ani nemohou,“ dodal.