Nacher: Chceme pomoci stejnopohlavním párům v jejich strastech

Podpoříte to vy a další poslanci ANO?

Od začátku říkám, narovnejme práva, ale nenazývejme to manželstvím. Lidovci se vkrádají do otevřených dveří, protože jsem měl podobný návrh připravený už v minulém volebním období. Ale problém byl, že aktivisté, kteří proti mně rozjeli velmi drsnou kampaň, říkali: všechno, nebo nic. Proto jsem ten návrh schoval do šuplíku. Jsem teď zvědav, jak se aktivisté postaví k lidoveckému návrhu.