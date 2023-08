Na screening plic přišla jen třetina

Screening rakoviny plic funguje v Česku od loňského roku. V rámci tohoto programu loni oslovili praktici 7044 rizikových pacientů ve věku 55 až 74 let, kteří poslední roky vykouří 20 cigaret za den. Na vyšetření ale přišlo jen 2604 z nich. Příčinou je podle předsedkyně České pneumologicko-ftizeologické společnosti Martiny Koziar Vašákové patrně špatné pochopení programu.

„Obávám se, že jde o špatnou interpretaci podmínky pro vstup, kterou je odvykání kouření,“ řekla Právu. „Řada lidí závislých na kouření není připravena najednou si odvyknout. Pokud dostanou informaci, že musí přestat kouřit, tak mnozí do programu nevstoupí. Ale oni nemusí přestat kouřit, oni jen vstupují do programu pro odvykání kouření,“ přiblížila Vašáková s tím, že když to svým pacientům vysvětlí, tak většina s účastí na programu souhlasí.