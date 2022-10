Na muže v Plzni zaútočila bachyně, bála se o mládě

„Venčil jsem chvíli po poledni psy a přes silnici šlo stádo divokých prasat, přes třicet selat a asi sedm dospělých kusů, předpokládám, že to byly bachyně,“ popisuje dramatický zážitek Zdeněk Lehár.

Překvapivý pohled to pro něj nebyl, u jeho usedlosti, která je nedaleko bývalého plzeňského psího útulku – z jedné strany les, z druhé nová zástavba – se divočáci v posledních letech promenují celkem běžně.

Na obranu svého mláděte okamžitě vystartovala bachyně. „Pořádná, mohla mít kolem dvou metráků. Vrhla se na mě. Chvíli jsme se váleli po zemi, držela mě za nohavici, druhou nohou se mi ale podařilo kopnout ji do čumáku. Zakvičela a utekla,“ pokračuje pětačtyřicetiletý muž. A dodává: „Byl jsem akorát trochu potlučený, nějaká ta modřina.“

A co psi? „Jorkšír utekl a německý ovčák se držel zpátky. Naštěstí. Je mu třináct, to by neustál. Byl jsem rád, že bojuji jen sám za sebe a nemusím ještě zachraňovat jeho.“