Na Lysou horu vyrazily tisíce lidí, po půlnoci horská služba zachraňovala opilce

Ke komplikovanému zásahu horských záchranářů došlo dvě hodiny po půlnoci, když sedmadvacetiletý muž uklouzl asi kilometr pod vrcholem na namrzlém chodníčku a při pádu se praštil do hlavy.

„Zrovna před chvílí jsme se o tom s našimi brigádníky bavili, že začaly chodit i větší skupinky šestnácti a sedmnáctiletých lidí. Docela se to parádně omladilo, to dříve moc nebylo. Je fajn, že nesedí doma a jdou na hory,“ řekla.

Na vrchol Lysé hory dorazila také Jana Doležalová z Ostravy se svou sestrou. „Chodíme na silvestra už třicet let. Vynechaly jsme to jen před dvěma lety kvůli covidu, jinak jsme ani jednou nechyběly. Je to pro nás takový rituál,“ usmívaly se dvě asi šedesátileté ženy.