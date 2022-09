Na Babiše se čeká nával. K soudu jen na vstupenky

Vedení soudu proto rozhodlo o zavedení vstupenek, bez kterých justiční stráž nikoho do místnosti nepustí.

Kapacita síně je podle mluvčího soudu Adama Weniga 80 míst. Pokud by byl zájem vyšší, což lze očekávat, zpřístupní soud také balkon s dalšími 36 místy.

„V rámci opatření proti přeplňování jednací síně bude přístup do ní upraven vydáváním vstupenek každý jednací den před místností číslo 101, a to vždy do doby, dokud nedojde k jejich vyčerpání,“ přiblížil Wenig.