Na 70 tisíc dětí rizikově pije energy drinky

Jedenkrát týdně je popíjí pětina dětí ve věku 11 až 15 let a počty se během posledních let zvyšují, jak ukázal dlouhodobý výzkum. Stejná studie se dělá v dalších padesáti zemích.

Pediatři žádají také omezení reklamy na energetické drinky, což by se podle Jana Strakoše z resortu průmyslu dalo udělat jako u alkoholu. Upravit se mohou obaly, aby nebyly tak lákavé. Ve hře je i vyšší zdanění slazených nápojů, což by se dotklo i energy drinků.

Oponovali by v Polsku nebo Litvě, kde přistoupili ke stejné regulaci jako u alkoholu. Nezletilým se nesmí prodávat. „Tento zákaz platí už deset let a v zásadě se nevede žádná diskuze o tom, že by to mělo být znovu povoleno,“ zdůraznil litevský velvyslanec v Praze Laimonas Talat-Kelpša. Prvním krokem byl zákaz prodeje a konzumace těchto nápojů ve školách.