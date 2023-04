Prezident Pavel dorazil do Kyjeva

Český prezident přicestoval do Kyjeva přes noc vlakem. Během ní Rusové opět vyslali na řadu ukrajinských měst rakety. V Kyjevě se rozezněl poplach krátce po 4. hodině ráno, protivzdušná obrana v hlavním městě se se střelami vypořádala. Oběti si však ostřelování vyžádalo ve zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva vzdálené Umani, kde Rusové trefili obytnou budovu, tři lidé zemřeli. V Dnipru zase při útoku zemřela mladá žena a tříleté dítě.

Pavel o tom, že by chtěl jet na Ukrajinu, mluvil už během prezidentské kampaně, po zvolení uvedl, že to bude jedna z jeho prvních cest. Na tom, že do napadené země pojede v dubnu, se prezident domluvil se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským jen pár dní po své březnové inauguraci. Oba státníci se v Kyjevě setkají.