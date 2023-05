Vláda šetří, ale Blažek chce vyšší odměny advokátů

Za rok 2022 se vyplatilo ze státního rozpočtu advokátům na odměnách 588 milionů korun. V důvodové zprávě k novele vyčísluje ministerstvo spravedlnosti nové náklady na dalších 590 milionů. Podle dat ze soudů a podle stanoviska ministerstva průmyslu by ve skutečnosti byly náklady ne půl miliardy, ale v řádu jednotek miliard.

Kvůli rozsáhlým dopadům do státního rozpočtu se ministerstvo financí zásadně ohradilo proti zkrácení meziresortního řízení. „Aktuálně se zpracovávají úsporná opatření napříč celou státní správou, není tedy možné takto zvyšovat výdaje, které mají de facto mandatorní charakter,“ uvedl v připomínkách vedoucí oddělení rozpočtové legislativy ministerstva financí Zdeněk Lankaš. Proto požádal resort ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) novelu vyhlášky vůbec nepředkládat.

Podle výpočtů Městského soudu v Praze ve spolupráci s pražskými obvodními soudy by dopad na veřejné finance byl významně vyšší, než uvádí důvodová zpráva k novele.

Až pětinásobně by se změnou zvýšily výdaje v souvislosti s rušením právnických osob. Městský soud upozornil, že ročně zahajuje řízení o zrušení právnických osob v řádu jednotek tisíc, doposud náklady na jeden úkon ustanoveného opatrovníka činí 3400 korun bez DPH, po novele by to bylo 18 150 Kč.