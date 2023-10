Milovnice kočárků: Nejsme žádní blázni, ale sběratelky

Svou sbírku má zatím kompletně doma. „Na půdě, v garáži, na chodbě. Blízcí to tiše tolerují,“ svěřila se nadšenkyně. Nejstarší kousek pochází z roku 1890. Ráda by ještě získala kočárek promenádní i pro dvojčata.

Většinou ji doprovází Adélka. „Hodně mě to baví a líbí se mi retro,“ uvedla dvanáctiletá dívka. „Je to můj hnací motor. Když se mi náhodou nechce, ona má v kalendáři zaškrtané, kde co bude,“ dodala Látalová.