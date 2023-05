Luxusní hodinky posledního čínského císaře se vydražily za rekordní sumu

Svoje hodinky věnoval svému ruskému tlumočníkovi, se kterým se sblížil poté, co byl jako hlava loutkového státu Mandžukuo zadržen Rudou armádou a následně deportován do Sovětského svazu, kde strávil pět let v detenčním táboře v Chabarovsku. K předání mělo dojít během dne, kdy byl Pchu-i vydán zpět do Číny.