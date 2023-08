Mezi bývalými spojenci to vře. Praha Sobě vytýká Pirátům postoj k venkovní reklamě

Městský mobiliář, jako jsou například přístřešky MHD, lavičky, koše i volně stojící reklamní bannery, od roku 1994 vlastnila a provozovala společnost JCDecaux. Praha však podle mnohých nevýhodnou smlouvu ukončila v polovině roku 2021 s tím, že mobiliář si město zařídí a bude provozovat jako vlastní.

„Díky rozhodnutí předchozího vedení města měly z Prahy zmizet stovky city-light vitrín – reklam, které často stojí přímo uprostřed chodníku a krom otravné reklamy jsou i překážkou pro pěší. Rozhodnutím pětikoalice se totiž otevřely vrátka pro jejich pokračování. Radní na návrh Michala Hrozy (TOP 09) odsouhlasili, že JCDecaux city-lighty mimo Pražskou památkovou rezervaci odstraňovat nemusí! A co víc: Praha uvažuje o tom, že je od JCDecaux odkoupí. Co by to znamenalo, to nevíme. Schválený materiál mluví vágně. Prý by ale bylo těžké reklamy obnovovat, kdyby se teď odstranily. Ostatně řada z reklam, co chce Praha odkupovat, už teď platné povolení nemá,“ kritizovala rozhodnutí na Facebooku opoziční Praha Sobě, která v minulém volebním období byla součástí vedení města.

Praha Sobě se zároveň pozastavila nad tím, že pro návrh hlasovali v Radě také Piráti, s nimiž po volbách hnutí utvořilo tzv. Alianci stability s cílem společně vstoupit do magistrátní koalice navzdory nelibosti primárně ODS, což měsíce brzdilo složení nového vedení města. Piráti dlouhodobě hovoří o potřebě omezit outdoorovou reklamu a vizuální smog v metropoli.

Piráti s Prahou sobě zůstávají v alianci

„Proč pro to zvedli ruku Piráti, to nevím. Nechci věřit, že by vážně návrat city-lightů chtěli. Pokud jen nechtěli rozmíšku v koalici, připadá mi to jako zbytečný strach – materiál by prošel i bez jejich hlasů, takže aspoň symbolicky by bylo pěkný tu ruku nezvednout,“ tázala se například zastupitelka za Prahu Sobě Kristýna Drápalová, která se dlouhodobě zabývá problematikou venkovní reklamy. Podle ní je zvažovaný odkup city-lightů chybou, která není pro město výhodná.

Podobně jako opoziční zastupitelka Drápalová hovoří i iniciativa Přidej se strhni to. Iniciativa na facebooku uvedla: „Rozhodnutí vedení Prahy odložit demontáž reklamních vitrín považuji za chybné a neobhajitelné. Namísto aby reklamní společnost vitríny v souladu s dohodou z roku 2021 odstranila sama na vlastní náklady, schyluje se k tomu, že jí město za tento šrot naopak zaplatí. Vitríny mají navíc vesměs propadlá stavební povolení a jedná se tak o černé stavby. Celé to hodně smrdí,“ stojí v příspěvku iniciativy.

Díky rozhodnutí předchozího vedení města měly z Prahy zmizet stovky city-light vitrín – reklam, které často stojí přímo... Posted by PRAHA SOBĚ on Wednesday, June 28, 2023

Praha 7 postup města odsoudila

Praha 7, kterou vede předseda Prahy Sobě Jan Čižinský, navíc postup města odsoudila ve schválením usnesení, kdy koalice má podle ní jednat v rozporu se svým programovým prohlášením.

Termín pro odstranění citylightů měl podle dohody být do konce června, společnost tak ale neučinila. Od července získala Praha právo tak učinit sama. Toho se však metropole rozhodnutím Rady vzdala, když termín radní posunuli.

Pirátský radní: JCDecaux se chce zbavit zbytku závodu

Podle pirátského radního Adama Zábranského město k posunutí termínu přistoupilo s ohledem na probíhající jednání s reklamní firmou, která trvá na odkupu citylightů společně s přístřešky MHD.

„Firma JCDecaux se chce vlastně zbavit veškerého zbytku závodu,“ vysvětlil Zábranský Novinkám, proč Piráti hlasovali pro. Dále sdělil, že v případě, že by se Praha rozhodla odkoupit společně s přístřešky MHD i reklamní bannery, tak by usiloval o jejich zrušení a další neprovozování v návaznosti na cíl snížit vizuální smog.

Kritiku Zábranský odmítá

Zábranský zároveň odmítl kritiku svých dřívějších spojenců, nyní opoziční Prahy Sobě: „Je podle mě extrémně těžké, nedokážu to sám, a rozhodně to nedokáží ani kolegové z Prahy Sobě, kteří zvenku dávají hraběcí rady, jak bychom to měli udělat jinak.“

„Za sebe i Piráty můžu říct, že chceme odstranit všechny ty samostatně stojící reklamní prvky. Dokážu si představit, že zůstane pár vitrín někde, kde to nepřekáží provozu a nevytváří to zbytečné bariéry, aby tam město mohlo dávat třeba pozvánky na městské akce atd,“ dodal.

Mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka pro ČTK uvedl, že rozhodnutí Rady o posunutí termínu je pro společnost spíše komplikací. Polovina ploch v památkové rezervaci podle něj navíc sloužila pro potřeby magistrátu.

„Nyní je tedy potká stejný osud jako pouliční hodiny, veřejné WC, stojany na kola a další městský mobiliář, který již JCDecaux v rámci exitové smlouvy odmontovala bez náhrady,“ uvedl.