Hřib připustil, že Svoboda může mít víc funkcí

Piráti před komunálními volbami kritizovali například lídra pražského Spolu Bohuslava Svobodu (ODS) za to, že jako poslanec by nemohl být primátorem na plný úvazek. Nyní Svobodův nárok na primátorský post nezpochybňuje ani dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Proč by pirátům nyní nevadila Svobodova kumulace funkcí? Piráti podle Hřiba prosazují úpravy 17 nebo 18 zákonů, které mají řešit problémy města. Jde v nich o dopravu, bydlení, klima, památkovou péči nebo turismus. Kvůli jejich prosazení by podle Hřiba mohl dávat smysl přesah primátora do Poslanecké sněmovny, dosud v ní pražské návrhy pohořely nebo se na ně nedostalo, spadly pod stůl.

„Pokud se Bohuslav Svoboda stane garantem, že ty zákony pro Prahu budou prosazeny, dávalo by to smysl jako šance, jaká by se už nemusela opakovat. Je to vlastně hlavní přidaná hodnota vládního půdorysu,“ odpověděl na dotaz Práva Hřib. Podle něj z členů budoucí městské rady není pochyb právě o primátorovi a dosavadním náměstkovi pro územní rozvoj Petru Hlaváčkovi (za STAN).

Rýsující se dohodu o pražské koalici na magistrátu přivítal i lídr pražského ANO Patrik Nacher. Na Twitteru Nacher ale také napsal, že ho „zajímá, jak se piráti postaví k politikům ze Spolu v Radě, které v kampani celou dobu odstřelovali, jako je třeba takový Jiří Pospíšil“.

Ačkoli jméno europoslance Pospíšila jako adepta na radního pro kulturu figuruje ve spekulacích, podle Hřiba se o personálních věcech bude teprve jednat. Pokud by se stal Pospíšil radním a zůstal europoslancem, i u něj by se mohlo mluvit o kumulaci funkcí.

Tři strany na pět míst

Jenomže zatím se personálie neprobíraly, a tak prý není jasno ani o nominantech pirátů. Ačkoli se o Hřibovi mluví jako o zástupci Svobody pro dopravu, dosluhující primátor Právu na přímý dotaz nepotvrdil svůj zájem o post chváleného – s výjimkou bývalé opozice – náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha sobě). Rozhodnout podle Hřiba musí zastupitelský klub.

„My jsme ještě nominace neprobírali s ohledem na to, že koalice Spolu nemá ještě hotový domácí úkol. To znamená, mají nám říci, jak si jejich konkrétní strany rozdělí pět míst v radě,“ odpověděl Hřib. „Jasný je asi Bohuslav Svoboda, ale zbylá čtyři místa my nevíme, to nám neřekli,“ poznamenal primátor na adresu Spolu.

Narazil tak na spekulace, jak si tři strany Spolu rozdělí pět postů v městské radě. V pondělí se mluvilo o nároku jednoho ze dvou lidovců na post radního. Nemůže to však být Jan Wolf, který se s dalšími členy magistrátní komise před soudem zodpovídá v kauze sportovních dotací. Zbýval by tak nový městský zastupitel Pavel Mareš z Prahy 10, podle dohadů by mohl dostat na starost finance.

Na ODS by zbyly dva posty, vedle primátora by šlo zřejmě o sociální věci, na TOP 09 také dva – kultura a patrně nová gesce infrastruktury a městských služeb, u nichž se mluví o Michalu Hrozovi z Prahy 4. Piráti ještě u tohoto postu požadují vyjasnit, jestli to Hřibovými slovy „není jakýsi firemní gubernátor, není to vytunelování gescí“. Piráti by patrně vedle dopravy obsadili IT, majetek a životní prostředí. STAN s pěti zastupiteli z celkových 65 by vedle územního rozvoje připadlo školství.