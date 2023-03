Liberečtí zastupitelé symbolicky oddají stejnopohlavní páry

„Je to gesto, snad jen dočasné. Doufáme, že manželství pro všechny projde. Chtěli jsme vytvořit síť zastupitelů, kteří by byli ochotní tuto možnost nabídnout. V podstatě teď kdykoli v Libereckém kraji se dá na úřadech najít někdo, kdo bude ochotný tuto inciativu převzít a pár oddat,“ řekl zastupitel Liberce Petr Slanina (piráti).

„Pár vždy musí přijet registraci podepsat do Liberce. Na matrice nabídnou možnost, že jsme ochotni přijet kamkoli, a předají na mě kontakt. S kolegy se pak domluvíme, kdo by je přijel oddat, případně oslovíme někoho, kdo je blíž,“ podotkl Slanina.

Toho čeká v dubnu první takový obřad. Podle něj by se podobná inciativa mohla objevit i v jiných krajích. Hodlá o tom diskutovat se svými kolegy na dubnovém celostátním pirátském fóru, které se koná právě v Liberci.

Snahu libereckých zastupitelů chválí iniciativa Jsme fér zaměřující se na práva LGBTQ+. „Je to poprvé, co se k symbolickému oddávání úřad veřejně přihlásil. Samozřejmě někteří matrikáři již dávno na slavnosti, které se jako svatba tváří, jezdí. Veřejně to ale neproklamovali,“ podotkl mluvčí Jsme fér Filip Milde.