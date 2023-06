Lidé vládu oznámkovali na průměrných 3,7

Stejně početný vzorek odpovídal v termínu od 15. května do 2. června také na otázky, jak se staví k připravované důchodové reformě a úsporným opatřením.

Co se týče důchodové reformy, přes 70 procent Čechů se shoduje na tom, že je potřebné penzijní systém výrazně upravit tak, aby byl udržitelný i do budoucna. Menší shoda je ale na konkrétních opatřeních.

Největší podporu, a to od 61 procent dotázaných, má navýšení plateb pro OSVČ a lidi pracující na dohody, tzv. „dohodáře“. Více než polovina respondentů, 51 procent, pak souhlasí se zpřísněním podmínek pro odchod do předčasného důchodu.

S tím, že by si lidé měli více spořit na důchod a penze by se měly snížit, souhlasí jen 41 procent dotázaných, proti je 57 procent. Nejméně lidí, 30 procent, pak souhlasí s tím, aby byl věk pro odchod do důchodu navázaný na střední dobu dožití.