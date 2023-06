ANO posiluje, volby by vyhrálo. Koalice Spolu oslabila

ANO si oproti dubnu polepšilo o 2,5 procenta. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) si naopak meziměsíčně pohoršila o jedno procento na 24. Na třetím místě by skončili Piráti s 22,5 procenta následováni hnutím SPD (osm procent). Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by překročilo ještě hnutí STAN se šesti procenty.

Průzkum předvídá vítězství ANO (33,5 procenta) i v modelu, jenž počítá s tím, že by strany kandidovaly samostatně, nikoliv v koalicích. Druhá ODS by od voličů dostala 17 procent. Třetí Piráti by získali 11,5 procenta. Následovalo by SPD (8) a STAN (6,5).

Do Sněmovny by se v květnu nedostali vládní lidovci, kteří by skončili s výsledkem 4,5 procenta, ani TOP 09 se ziskem 3,5 procenta.

Hlasy od voličů SPD

Podle jednoho z autorů průzkumu Pavla Ranochy posílilo ANO na preferencích od začátku roku o téměř čtyři procenta.

„Zhruba dvě třetiny těchto zisků pochází od bývalých voličů vládních stran, zejména ODS. To je něco, co jsme v minulosti téměř nepozorovali. Lidé, kteří přešli od vládního tábora, uvádí jako důvody zejména rozčarování s prací vlády, neplnění slibů či špatnou komunikaci,“ přiblížil Ranocha.

Dodal však, že tento „proud“ již skoro vyschl a nelze tak předpokládat, že by ANO přetáhlo více voličů vládních stran. Čerpat by však mohli ještě od SPD. „Mezi voliči SPD je zhruba ještě deset až patnáct procent těch, kteří zvažují přechod k ANO, takže tam nějaký potenciál ještě je,“ doplnil Ranocha.