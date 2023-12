Nespravedlivé. Část správní rady VZP rozladila dohoda s lékaři

„Průběžně jsem to s panem ředitelem Zdeňkem Kabátkem konzultoval. Tři miliardy jsou samozřejmě hodně peněz, nicméně v tuto chvíli je VZP velmi stabilní pojišťovna, která má rezervy, které na to může použít,“ řekl Právu předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL).

Za nespravedlivé to považuje i místopředsedkyně Michaela Matoušková. Očekávala by zapojení i ostatních pojišťoven nebo kompenzace při přerozdělení.

„Z mého pohledu je to politický tlak na VZP, která do toho sama vloží tři miliardy korun prostřednictvím úhradových dodatků nebo nějakých bonifikací,“ namítl stínový ministr zdravotnictví za ANO a poslanec Kamal Farhan s tím, že nezná detaily dohody.

„Kdyby k žádné dohodě nedošlo, tak to, že poběží pouze akutní péče a budou odkládány neakutní zákroky, pojištěnce poškodí. Bylo snahou to odblokovat a mechanismus, který se použil, není nic, co by tu nebylo v minulosti,“ míní.