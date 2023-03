Kvůli osekání platů ve školách je v ANO dusno

„Ten návrh je určitě špatně, navýšení se určitě musí týkat všech pedagogických pracovníků, a ne samotných učitelů. To je v rozporu s programovým prohlášením vlády, ale i proti předchozím dohodám,“ kritizovala to pro Právo Schillerová.

Přidají jen vyučujícím

„Určitě se o tom budeme bavit v klubu. Nedokážu si představit, že bychom to podpořili. Naše vláda pravidelně navyšovala platy jak pedagogickým, tak nepedagogickým pracovníkům a žádný zákon jsme k tomu nepotřebovali,“ dodala. Vláda už své prohlášení v duchu posledního obratu upravila. Z původního znění garance platů všem pedagogickým pracovníkům na úrovni 130 procent průměrné mzdy se stala garance jen pro vyučující pedagogy.

Přibylo však nové ujištění: „Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy.“

A ve středu pro úpravu hlasoval školský výbor jednohlasně. „V klubu jsme to nediskutovali. V situaci, že 130 procent nebude zřejmě naplněno u nikoho, a vzhledem ke stavu státního rozpočtu jsem hlasoval dle svého přesvědčení,“ sdělil Právu Stanislav Fridrich z ANO. Ani šéf výboru Ivo Vondrák, který opustil ANO, nevidí nic dramatického na tom, když z celkového objemu navyšování mezd pedagogických pracovníků budou vyňaty pozice neučitelského typu, jako jsou asistenti, vychovatelky v družinách či trenéři.

Odlivu těchto profesí se neobává.

„To už je v kompetenci ředitelů, aby si zajistili všechny potřeby školy. Nemělo by to být něco dramatického. Spíš vnímáme, že nám odcházejí vysokoškolští učitelé,“ řekl Právu.

Vondrák argumentoval jako autoři vládního pozměňovacího návrhu. „Jde o tu garanci 130 procent, která bude v zákoně ukotvená. Týká se sice jen učitelů, není to obecně pro pedagogické pracovníky, ale učitelé jsou kostrou vzdělávání. Vnímám to jako řešení, které je v korelaci i s tím, co jsme chtěli v minulém volebním období,“ uvedl.

ANO závazek dříve odmítalo

Podobný zákon měla Sněmovna na stole v létě roku 2021, ale tehdejší vládní ANO jej odmítlo. Tehdy do novely přidali závazek na fixaci platů všech pedagogických pracovníků ve výši 130 procent průměru piráti a podporovala jej celá tehdejší opozice.

Odmítla jej tehdejší ministryně financí Schillerová, která hrozila, že by to znamenalo přes 20 miliard korun navíc. „To by znamenalo tak výrazné škrty, že bychom museli snižovat platy ve veřejné sféře. Učitelům by rostly o osmnáct procent, ostatním by se snížily o patnáct,“ uvedla.

Vláda ANO a ČSSD, která za své volební období navýšila platy pedagogů o polovinu, rovněž tvrdila, že platy učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy už skoro jsou. Opět se jednalo o rétorickou kličku. Platy učitelů bez asistentů a dalších pomocných sil se tomu blížily, ale při zahrnutí všech pedagogů, z nichž mnozí mají nižší platy, tomu tak zdaleka nebylo. V roce 2021 měly činit platy samotných učitelů 48 444 korun, tedy 128 procent průměrné mzdy, ale v případě všech pedagogů to bylo 45 501 neboli 120 procent.

Fiala i Balaš škrty podporují

Premiér Petr Fiala (ODS) se nad změnou postoje pětikoalice nepozastavil. „Úmysl od počátku byl, aby se to týkalo jen učitelů. Je to logické,“ vysvětlil.

„Je to povolání, které má ve společnosti prestiž, ale nemá atraktivitu. Ten, kdo se chce věnovat učení, by měl mít jistotu, že bude patřit ke střední třídě a nedostane se do finanční tísně. Udělali jsme něco, co není úplně typické, garantovali jim 130 procent průměrné mzdy,“ dodal.

Podle původních předpokladů by celkové navýšení mezd pedagogů vyšlo na nejméně 30 miliard korun, ale třeba i na 50 miliard. Úprava bude znamenat o něco menší investice.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) se nechtěl k obratu koaličních sil vyjadřovat. „Zeptejte se těch poslanců. Asi žijí v reálném světě a vyhodnotili si, že zavazovat se nad rámec není až tak svědomité. Je to rozhodnutí suveréna, a to jsou poslanci. Beru to na vědomí, ale věřím, že se nezmění nic až tak podstatně. Aby se ten systém až tak nerozložil, tak je třeba zohlednit i ty ostatní,“ uvedl.

A připustil, že na návrh poslanců už se také pracuje na speciálních tabulkách, které oddělí neučitelské pozice od učitelských.

„Věřím, že i těm ostatním budeme schopni zvýšit platy. Jsou velmi důležití a nemůžeme je nechat bez povšimnutí,“ vysvětloval včera novinářům.

Podle něj teď čeká vládu diskuse, jak financovat celé školství, tedy nejen učitele regionálního školství. Kvůli platům to totiž už vře i na vysokých školách. Podle důvodové zprávy k pozměňovacímu návrhu ko­alice by měli mít v tomto roce učitelé v průměru 50 523 hrubého, což by mělo činit 116 procent průměrné mzdy. Všech pedagogických pracovníků je přes 190 tisíc, z toho samotných učitelů kolem 150 tisíc.