Kuba: Zvýšení DPH podpoří inflaci

Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval stát za vysoký počet státních úředníků. Vy se na krajském úřadě snažíte jejich počet redukovat. Co byste vládě doporučil?

Jestli něco vládě vyčítám, tak to, že nepostupuje razantněji. Český stát je v počtu úředníků přebujelý. Je poctivé přiznat, že tempo práce na úřadech se zásadně liší od soukromé sféry. Je fér říct, že práci, kterou v soukromé sféře dělá jeden člověk, na úřadech dělají nejméně dva. Rezerva je obrovská. Je mi líto, že tuto odvahu nemáme.

Vláda chce šetřit zrušením 300 poboček pošt. S tím souhlasíte?

Obecně souhlasím s principem, že si musíme definovat velikost státu, kterou z veřejných peněz budeme platit. Jestli chceme být společností, která se chce dobře postarat o své seniory, která má dobrou zdravotní péči, dobré školství a dobře fungující stát, tak je nesmysl vyhazovat peníze za služby v přebujelém systému. Pak nezbývá na to důležité.

Je těžké začít debatu se starosty. Každý z nich chce zajistit co nejvíc služeb ve své obci či městě, a ne vždy jsou jeho požadavky racionální

Není možné, aby pobočka pošty byla na každém rohu. Ta doba se opravdu mění a my si jako společnost musíme uvědomit, jaké máme priority. Vláda pak musí přijít s nějakým plánem a pak ho prosadit. Ale opravdu nesedím ve vládě a nechci komentovat, jak tohle konkrétně dělala a jaké k tomu měla podklady To, jak to pak komunikovat, je věcí každého ministra.

Nevadí vám, že to vláda neprojednala dopředu se starosty?

Je těžké začít tuto debatu se starosty. Každý z nich chce zajistit co nejvíc služeb ve své obci či městě, a ne vždy jsou jeho požadavky racionální, a to zejména proto, že není odpovědný za státní rozpočet. To je přirozené. Odpovědnost nese ministr a vláda, která veřejné rozpočty obsluhuje.

Ale je pravda, že nám nejdřív řekli, že seznam poboček pošt je vybraný striktně podle nějakých parametrů, které jsou exaktní a správné. A teď se zase ukazuje, že se některé pobočky ze seznamu zavírat nebudou, protože po domluvě se samosprávou se to vyřeší jinak. Je to podle mě zbytečná komunikační chyba, ale je to na ministrovi, aby si to ošetřil.

U vás v kraji se také nakonec některé pošty zachovají?

Vím, že třeba v Milevsku podle původního seznamu měla být zachována stará pobočka pošty, která je i stavebně nevyhovující a těžko přístupná handicapovaným, a nově rekonstruovaná pošta se měla zavřít. Až po naší intervenci se zjistilo, že to dali do seznamu špatně.

A jak se vás dotkne rušení finančních úřadů?

Je potřeba, abychom co nejvíce této agendy dokázali dělat online. Náklady na provoz státu nikdy nesnížíme a jeho chod nebude efektivní, dokud neodmítneme filozofii, že na každém rohu má sedět úředník a čekat, až za ním někdo přijde. Pořád koukáme na země, které dokážou státní správu elektronizovat, a když to začneme dělat, tak se hádáme, jestli nemá být pobočka finančního úřadu v každém malém městě.

V ČR máme zásadní problém, a to je obrovský počet malých obcí, v tom jsme v EU rekordmani. Jen v Jihočeském kraji máme asi 620 obcí (v celém Česku 6200), zatímco např. celé Dánsko jich má jen 98. To vyvolává debatu, jak se má elektronizovat státní správa.

Pokud chceme moderní fungující stát, jehož provoz bude méně nákladný, tak si musíme uvědomit, že veřejné služby se musí změnit. Nemohou být na každém rohu, musí tam sedět co nejméně lidí. Komunikace by měla být co nejvíc online.

Kromě rušení pošt a finančních úřadů chce stát také získat peníze zvyšováním DPH… Unesou to podle vás lidé?

Přesný návrh jsem neviděl, vyjádřím se k němu, až bude hotový. Ale obecně, jsou úpravy daní, které působí protiinflačně, a úpravy, které působí naopak proinflačně. Zvýšení DPH působí proinflačně a inflaci podporuje. Vláda by v tom měla být opatrná. Teď je podle mě problém i v komunikaci toho tématu a je naprosto nešťastné, pokud se objeví titulky, že se uvažuje o snížení daní z hazardu, ale zvýšení daní z vodného a stočného. To nemůže lidem znít logicky. Ale považuji za korektní komentovat věci, až budou na stole. Zatím mám pocit, že jde jen o seznam uniklých materiálů. Ale že to vytváří nešťastný dojem, je podle mě fakt.

Vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL mimo jiné také řeší, zda nepůjdou v koalici Spolu do evropských voleb. Co byste tomu řekl?

Myslím, že ODS by měla zůstat politickou stranou s ambicí stavět se sama za svůj program. V některých volbách může být výhodné postavit koalici, v některých volbách ne. Jsem příznivce názoru, že by se ODS měla snažit být stranou, která dokáže vítězit ve volbách, a ne se stavět do role, že bez koalic už na vítězství nepomýšlíme. Chce to určitě oslovit více voličů na pravé středové části spektra a přesvědčit je, že ODS je stranou pro ně.

Vy sám byste v krajských volbách v koalici nešel, předpokládám.

U nás máme zvyk, že chodíme sami. Přijde mi to poctivější přijít s vlastním programem a pak ho realizovat. Dělali jsme to v krajských volbách, v komunálních volbách… Dokázali jsme porazit ANO ve volbách v Českých Budějovicích poměrně výrazně o pět procent. Jsem pořád přesvědčen, že ODS je stranou, která dokáže uspět a neměla by na to rezignovat.