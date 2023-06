Kritici zákona: Velcí lobbisté bez kontroly

Podoba vznikajícího návrhu zákona o lobbování čelí kritice. Dostaly se do něj výjimky: pravidla by neměla platit pro svazy, profesní komory či církve a nevztahovala by se ani na prezidenta nebo asistenty poslanců a senátorů, kteří chodí na schůzky se zákonodárci, popřípadě je zastupují.

